ماجد حسن: ثقتي لم تهتز في ماجد ناصر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شكر ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، زملاءه على أدائهم القتالي داخل الملعب، وقال: «التتويج بالكأس توفيق من رب العالمين، وأشكر اللاعبين الذين كانوا رجالاً في الملعب، وقيادة النادي على جهودهم، والجميع لم يقصر، والفريق يستحق التتويج، لأن أحداً لم يقصر، وهذه البطولة ليست النهاية، ونفكر في التأهل إلى الدور التالي الآسيوي».

وأضاف: «أجواء المباراة النهائية تختلف، ويكون فيها تحفظ، ولا تكون فيها متعة كروية، وكان من الصعب اختراق النصر حتى في حالة نقصه العددي، وأشكر ماجد ناصر، وأعتبره أفضل حارس لعبت معه، ويمنح زملاءه راحة نفسية وأمان، وهو زمام الأمان في الأوقات الصعبة».

وأكمل: «المدرب السابق لم يقصر، ولكنه لم يوفق، ولكن مدربنا مهدي علي، صنع مجموعة متجانسة، وكنا ندعو الله خلال ركلات الترجيح، وثقتي كانت كبيرة بالتتويج، والآن نفكر في البطولة الآسيوية».

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