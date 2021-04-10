يحيى الغساني: مكالمة والدتي حفزتني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، عن سعادته بتتويج فريقه بكأس الخليج العربي، وقال: أبارك لجمهور شباب الأهلي، ولقيادة النادي، والمباراة كانت صعبة، وكل فريق كان متحفظاً وحذراً من تلقي هدف، ونحن كان لدينا إصرار على الفوز.

وأضاف: طرد لاعب من النصر منحنا السيطرة، ولكن النصر كان منظماً داخل الملعب، ولا يشعرك بأنهم ناقصو العدد، وأهدي اللقب لوالدتي، والتي اتصلت بي قبل دقائق من المباراة، وحفزتني على الفوز بلقبي الثاني مع شباب الأهلي منذ انضمامي إلى صفوفه.

واختتم قائلاً: تأثير مدربنا مهدي علي واضح ولا يحتاج شهادة من أحد، ومنذ وصوله ونحن نحقق الانتصارات، وحصدنا بطولتين، وعيوننا الآن على البطولة الآسيوية، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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