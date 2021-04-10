راشد بن حميد: سعيد بنجاح النهائي وملتزمون بدعم جميع الأندية

المصدر: دبي - عدنان الغربي، إيهاب زهدي

أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، عن سعادته بالنجاح الفني والتنظيمي لنهائي كأس الخليج العربي، وبارك لشباب الأهلي الفوز بالكأس، وتمنى التوفيق للنصر مستقبلاً، وقال: الفريقان قدما مباراة كبيرة، وقيادة الناديين لم تدخر جهداً في دعم ومساندة فريقيهما للوصول إلى ما حققاه، والوصول إلى نهائي بطولتين في الموسم الجاري، كما نشكر مسؤولي الأندية فقد ساعدونا بالتزامهم على نجاح البطولات هذا الموسم، وجدولنا لم يتأثر بسبب جائحة «كوفيد 19»، وأشكر كل من ساهم في إنجاح الموسم الجاري.

وأضاف: رابطة المحترفين بذلت جهداً كبيراً في تنظيم المباريات، مع الالتزام بالبرتوكول الصحي، ونشكر أنديتنا، والشركات التي ساهمت معنا في إدارة البطولة، والعملية شراكة مؤسسية، والرابطة أثبتت نجاحاً كبيراً، وإن شاء الله ننهي دورينا وكأس صاحب السمو رئيس الدولة بمثل النجاح الذي يتحقق حتى الآن، والذي يعكس ثقافة الشعب الإماراتي الملتزم بتوجيهات قيادته.

خدمة

وتابع: اتحاد الكرة وجد لخدمة الأندية الإماراتية، والمجالس السابقة بنوا علاقات طيبة مع مسؤولي الاتحادين الدولي والآسيوي، ونحن مستمرون في نفس الطريق، ومستمرون في دعم أنديتنا ومنتخباتنا، وقيادتنا عودتنا على التطلع للأفضل، وسننجح في استضافة تصفيات مجموعتنا الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ويتأهل منتخبنا إلى الدور الحاسم من التصفيات.

وعن التحكيم، قال: الاهتمام بالمواطن على رأس أولويات الحكومة، لتطوير مهاراتهم، والحكم المواطن، على رأس أولويات اتحاد الكرة، وسنظل داعمين له للوصول به إلى المزيد من العالمية، ونحن تلقينا بعض الملاحظات من شركائنا الأندية حول التحكيم في المرحلة الماضية، ولدينا خطة متكاملة جارٍ الإعداد لها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكرة، وهناك فكرة للاستعانة بالحكم الأجنبي، ولكن سيظل الحكم الوطني هو على رأس اهتمامات اتحاد الكرة.

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