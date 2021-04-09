ماجد حسن: ثقتي لم تهتز في ماجد ناصر للحظة

المصدر: دبي-عدنان الغربي وإيهاب زهدي تصوير سالم خميس

شكر ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، زملاءه على أداءهم القتالي داخل الملعب، وقال: "التتويج بالكأس توفيق من رب العالمين، وأشكر اللاعبين الذين كانوا رجالاً في الملعب، وقيادة النادي على جهودهم، والجميع لم يقصر، والفريق يستحق التتويج، لأن أحد لم يقصر، وهذه البطولة ليست النهاية، ونفكر في التأهل إلى الدور التالي الآسيوي".

وأضاف: "أجواء المباراة النهائية تختلف، ويكون فيها تحفظ، ولا تكون فيها متعة كروية، وكان من الصعب اختراق النصر حتى في حالة نقصه العددي، وأشكر ماجد ناصر، واعتبره أفضل حارس لعبت معه، ويمنح زملاءه راحة نفسية وأمان، وهو زمام الأمان في الأوقات الصعبة".

وأكمل: "المدرب السابق لم يقصر، ولكنه لم يوفق، ولكن مدربنا مهدي علي، صنع مجموعة متجانسة، وكنا ندعو الله خلال ركلات الترجيح، وثقتي كانت كبيرة بالتتويج، والآن نفكر في البطولة الآسيوية".

الغساني: مكالمة والدتي حفزتني للفوز

أعرب يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، عن سعادته بتتويج فريقه بكأس الخليج العربي، وقال: "أبارك لجمهور شباب الأهلي، ولقيادة النادي، والمباراة كانت صعبة، وكل فريق كان متحفظ وحذر من تلقي هدف، ونحن كان لدينا إصرار على الفوز".

وأضاف: "طرد لاعب من النصر منحنا السيطرة، ولكن النصر كان منظم داخل الملعب، ولا يشعرك إنهم ناقصي العدد، وأهدي اللقب لوالدتي، والتي اتصلت بي قبل دقائق من المباراة، وحفزتني على الفوز بلقبي الثاني مع شباب الأهلي منذ انضمامي إلى صفوفه".

وأختتم قائلاً: "تأثير مدربنا مهدي علي، واضح ولا يحتاج شهادة من أحد، ومنذ وصوله ونحن نحقق الانتصارات، وحصدنا بطولتين، وعيوننا الآن على البطولة الآسيوية، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة".

الكمالي: أشكر أسرتي على مساعدتي في اختيار "فرسان دبي"

شكر حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي، والده ووالدته لأنهما ساعداه على اختيار شباب الأهلي، وتفصيله على عروض كثيرة تلقاها عقب رحيله من الوحدة.

وقال: "أنا سعيد بتحقيق لقب ثاني مع شباب الأهلي، بعد فوزي معهم بكأس سوبر الخليج العربي هذا الموسم، وأتمنى أن نحقق كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "في مثل تلك المباريات المهمة، دائماً ما تكون الإثارة حاضرة، ولكن الحذر دائماً ما يطغى على طرفيها، ويكون الأداء قوياً، والمهم بالنسبة لنا الفوز والتتويج بالكأس الثانية لنا في الموسم الجاري".

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