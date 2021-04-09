تغطية مباشرة... نهائي "كأس الخمسين" بين شباب الأهلي والنصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي وإيهاب زهدي

انطلقت قبل قليل مباراة شباب الأهلي والنصر في قمة «الحديد والنار» على استاد نادي الشارقة في المباراة النهائية على كأس الخليج العربي لكرة القدم، بشعار «كأس الخمسين».

ويتزامن إطلاق الشعار مع احتفال الإمارات بالذكرى 50 لتأسيس الاتحاد، ما يمنح لقب النسخة الحالية، والتي تحمل رقم 13 في زمن المحترفين، قيمة تاريخية مضاعفة، وتشكل دافعاً إضافياً لبذل كل الطاقات من أجل نيل شرف التتويج.

مشوار تأهل

وتغير نظام كأس الخليج العربي هذا الموسم، بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا على الكرة العالمية والمحلية، لتقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين، ذهاباً وعودة، مع تجنيب النصر اللعب في الدور الأول، كونه حاملاً للقب، وبعدها فاز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، على كل من الفجيرة 2 - 1 في ربع النهائي، واتحاد كلباء 7 - 6 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3 - 3 في نصف النهائي، فيما شهد مشوار شباب الأهلي، الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على كل من الظفرة 4 - 1، وخورفكان 9 - 2 في ربع النهائي، والوصل 5 - 1 في نصف النهائي.

والتقى شباب الأهلي والنصر 3 مرات تاريخياً في مباريات نهائية، وحسم شباب الأهلي النهائي الأول، على كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 1975 - 1974، بنتيجة 2 - 0، فيما شهدت المسابقة نفسها، فوز النصر في النهائي الثاني بركلات الترجيح 3 - 0، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 موسم 2014 - 2015، وكرر «العميد» فوزه في النهائي الثالث الذي جمعهما في كأس المحترفين الموسم الماضي.

حفل الافتتاح

بإشراف الشاعر علي الخوار ومشاركة الفنان فايز السعيد و الفنانة بلقيس أنشدا أوبريت نهائي كأس الخمسين واستوحى الأوبريت عنوانه من شعار المباراة النهائية "كأس الخمسين".

انطلاقة حماسية

جاءت بداية المباراة حماسية من الفريقين حيث بادر شباب الأهلي بالهجوم عن طريق لاعبه كارتابيا الذي قام على تنفيذ ركلة حرة لكنها ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 10، ورد ريان مينديز لاعب النصر بتسديدة قوية مرت بجانب القائم في الدقيقة 11، وكاد لاعب النصر مهدي عبيد أن يفتتح التسجيل لفريقه عن طريق تسديدة قوية تجاه مرمى ماجد ناصر الذي تصدى لها بمنتهى البراعة.

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