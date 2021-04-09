ديوب.. فرصة ثانية في الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

رغم حالة عدم الرضا عن مستوى السنغالي ديوب من الجهازين الفني والإداري لفريق الكرة بنادي الظفرة فمن المتوقع أن ينال اللاعب فرصة ثانية بالاستمرار في الكشوفات حتى الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو 2022، في الوقت الذي تنتهي فيه عقود زملائه الأجانب الثلاثة بيدرو كوندي «المعار من شباب الأهلي»، وعصام العدوة، وميخائيل روشوفيل، مع نهاية الموسم دون أن يكون هنالك اتجاه للتجديد مع أي منهم، ما يشجع الإدارة على استمرار المهاجم السنغالي والاكتفاء بتغيير الثلاثي.

وكان ديوب «33 عاماً» عاد مجدداً إلى كشوفات الظفرة في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة، بعد مغادرته للنادي قبل 4 سنوات دافع خلالها عن شعار أندية شباب الأهلي، وبكين رينهي الصيني، الشباب السعودي، لكنه لم يقدم مستوى مقنعاً بعد العودة رغم إحرازه 5 أهداف خلال 8 مباريات بالدوري منها هدف من ركلة جزاء.

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