«الخطأ ممنوع» شعار الجولة 20 لـ «الأولى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تقام في الخامسة وخمسين دقيقة اليوم 5 مباريات في الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، (توقيت واحد) لضمان عدالة المنافسة وستكون المباريات مهمة لفرق الصدارة والباحثة عن حجز إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي، ويسعى لاعبو الإمارات والعروبة والبطائح ودبا الفجيرة إلى الفوز وحصد العلامة الكاملة، للاقتراب خطوة نحو نيل بطاقة الصعود، وتلعب الفرق الأربعة بشعار «الخطأ ممنوع».

ويسعى كل من العروبة «37 نقطة» المتصدر ووصيفه الإمارات «36 نقطة» إلى مواصلة السير قدماً في طريق الانتصارات عندما يلتقي الأول خارج القواعد بمصفوت، فيما يرحل «الصقور» لملعب التعاون في ديربي مثير في رأس الخيمة.

وتجمع المباراة الثالثة البطائح الثالث «34 نقطة» مع ضيفه دبا الفجيرة الرابع «28 نقطة»، والذي يمتلك لقاءً مؤجلاً أمام مصفوت، وفي بقية المباريات يواجه الذيد فريق العربي ويلتقي مسافي بالحمرية فيما يخلد دبا الحصن إلى الراحة.

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