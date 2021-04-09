العين يؤدي تدريبه الرئيس اليوم استعداداً لمواجهة فولاد

المصدر: متابعة - طلحة عبد الله

يؤدي فريق الكرة بنادي العين، اليوم، تدريبه الرئيس في الرياض استعداداً لمواجهة فولاد خوزستان الإيراني المقررة غداً بإستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وكان «الزعيم» تدرب أول من أمس بملعب معهد إعداد القادة، في اليوم التالي لوصول بعثته إلى العاصمة السعودية، والتي حظيت باستقبال طيب في مطار الملك خالد الدولي، من وفد من سفارة الدولة بالرياض، وعدد من ممثلي الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ورغم الظروف المعقدة التي يواجهها العين، والمتمثلة في غياب عدد كبير من عناصره، إلا أن الثقة تظل متوفرة في الفريق لتخطي هذا الدور والوصول إلى المرحلة التالية من المسابقة القارية البارزة، حيث يملك العين خبرة كبيرة في هذه المسابقة، والتي سبق وتوج بلقبها في وقت سابق من عام 2003، كما وصل النهائي مرتين بعد ذلك في عامي 2005، و2016.

وهذه هي المرة الرابعة التي يخوض فيها العين غمار المسابقة الآسيوية من الدور التمهيدي، بعد 3 نسخ ماضية في أعوام 2011، و2018، و2018، ونجح فيها جميعاً بالوصول إلى المجموعات، ويطمح لاعبو العين في هذه النسخة في تعويض جماهيرهم بعد خروج الفريق من جميع بطولات الموسم بما فيها النسخة الماضية من البطولة الآسيوية.

جهود

وثمن سالم الجنيبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس البعثة العيناوية، جهود سفارة الدولة بالرياض، إلى جانب الاتحادين السعودي والإماراتي، من أجل توفير أعلى مستويات الراحة لأعضاء البعثة، وأوضح أن نتائج فحص مسحة «كوفيد 19»، لأعضاء البعثة جاءت سلبية.

وأكد أن مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، على تواصل دائم ومتابعة للبعثة للاطمئنان عليها، كما يوجد تواصل مباشر مع اتحاد الكرة، والذي كلف مندوبين «طبي وإداري»، للتنسيق حول الأمور المرتبطة بالدعم الطبي واللوجستي، لافتاً إلى أن الشعور بالمسؤولية والالتزام بالإجراءات واللوائح هو العنوان الرئيسي في تعامل البعثة.

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