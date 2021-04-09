«دبي الرياضي» يحصل على «آيزو» للمرة الثانية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجال جودة العمل واستقرار المؤسسات وقدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وفق المعايير العالمية في نظام إدارة استمرارية الأعمال، نال مجلس دبي الرياضي شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال آيزو 22301 - 2012 للمرة الثانية بعد عام 2018 وذلك بهدف قياس استمرارية بناء قدرة المجلس على الاستمرار في أداء نشاطه وخدماته الحيوية في جميع الأوقات.

وتسلم سعيد حارب أمين عام المجلس شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال من فلاديمير شيرني المـدير العـام التجـاري الإقليمي للمعهد البريطاني للمعايير والمواصفات بالشرق الأوسط وأفريقيا الذي زار مقر المجلس لتسليم الشهادة بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام ود. محمد عبد الوهاب الأنصاري مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المجلس وعمار حسين مدير تطوير الأعمال في مؤسسة بي أس آي الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذا يكون مجلس دبي الرياضي نال الاستحقاق الثاني للشهادة لمحافظته على معايير ومواصفات المعهد البريطاني للمعايير والمواصفات وضمان التعامل مع الحالات الصعبة واستمرارية الأعمال في المجلس.

ويمثل نظام إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301) المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال، وهو مصمم لحماية العمل من تعطل محتمل ويشمل الحرائق والفيضانات والكوارث الطبيعية وما يشابهها، كما يسمح بتحديد التهديدات ذات الصلة التي قد يتعرض لها العمل ووظائف الأعمال المهمة التي يمكن أن تتأثر، ويساعد أيضاً على وضع خطط في وقت مبكر لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على استقرار العمليات والأعمال، أثناء الظروف الصعبة، وأساسه التعرف أولاً على المخاطر التي تواجه العمل وتحديد الأولويات، من خلال المعيار الدولي لاستمرارية الأعمال، حيث يساعد ذلك على تحديد متطلبات نظام الإدارة، والحماية، والوصول إلى أفضل حالات التعافي من الحوادث المفاجئة، وهو إطار متكامل يسمح بتحديد العمليات والخدمات المهمة وأثر فقدانهم ويضع استراتيجيات وخطط وإجراءات لكيفية الاستجابة بفعالية للتهديدات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية والعمليات أثناء الكوارث.

كما يشمل نظام إدارة استمرارية الأعمال إدارة الاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات، واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث والتخطيط للطوارئ وتحديد الموارد المهمة في المؤسسة.

وسبق لمجلس دبي الرياضي الحصول على عدد من الشهادات في مجال جودة العمل ومن بينها شهادة آيزو (البيئة 14001)، وشهادة آيزو (الصحة والسلامة 45001)، وشهادة آيزو (إدارة الجودة 9001).

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