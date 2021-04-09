«العنابي» يلعب بعد الإفطار في «أبطال آسيا»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم الخاصة بتعديل توقيت مباريات «العنابي» في المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، بمدينة غوا الهندية، التي ستقام خلال شهر رمضان، حيث ستكون ركلة بداية المباريات بعد الإفطار.

بعثة الوحدة إلى الهند غداً برئاسة الصيعري

وتقدم اتحاد الكرة بالشكر إلى الاتحاد الآسيوي ومسؤولي البطولة على تعاونهم الدائم مع الاتحادات الوطنية، وحرصهم على إنجاح البطولة الأكبر على مستوى الأندية الآسيوية.

وتغادر غداً على متن طائرة خاصة لطيران الاتحاد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى دينة غوا الهندية برئاسة عامر الصيعري عضو مجلس إدارة النادي لخوض مباريات المجموعة الخامسة، التي تضم بيرسيبوليس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي، الذي يستضيف مباريات المجموعة. وينتظر الجهاز الفني موقف محمد برغش، الذي تعرض لإصابة في مباراة الزوراء للسفر مع البعثة من عدمه.

ويستهل الوحدة مبارياته بلقاء بيرسيبوليس الإيراني، الأربعاء المقبل، على استاد بانديت جواهر لال نهرو، الذي تقام عليه مباريات المجموعة، ويلعب مع غوا الهندي في الجولة الثانية يوم 17، ثم يواجه الريان القطري يومي 20 و23 أبريل، وبيرسيبوليس يوم 26، بينما يختتم مبارياته أمام غوا يوم 29 الجاري.

احتفالية

وكان لاعبو الوحدة احتفلوا في غرفة الفريق بعيد ميلاد قائد الفريق إسماعيل مطر الذي أتم عامه الـ 38 في واحد من أفضل مسيرات لاعبي الكرة الإماراتية، وذلك عقب الفوز على الزوراء العراقي، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الملحق.

وعن مباراة الزوراء أكد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة أن الفريق لم يقدم أداء مثالياً أمام الزوراء، ولكن الأهم كان التأهل خاصة وأن مثل هذه المباريات ليست لمتعة كرة القدم وإنما للقتال، معرباً عن سعادته بقدرة اللاعبين على العودة في النتيجة بعد التأخر بهدف مطلع الشوط الثاني.

وأشار إلى أنه وضع خطط بديلة خلال المباراة بالإبقاء على المهاجم ماتافز على دكة البدلاء وبالتأكيد لم يكن سعيداً وكذلك لي ميونغ الذي لعب جهة اليسار ولكن الأهم مصلحة الفريق، مؤكداً أنها لم تكن مخاطرة، والفريق نجح في العودة من بعيد.

وقال: إن أهمية التأهل تكمن في عناصر الشباب الذين يحتاجون لاكتساب الخبرات كون مباراة واحدة في البطولة القارية تعادل 50 حصة تدريبية، مشيداً بأداء اللاعب الشاب عبد الله حمد.

تهنئة

وهنأ تين كات قائد الفريق إسماعيل مطر بعيد ميلاده، وقال: «يجب أن نتحدث عن مطر باحترام كبير وما قدمه ويقدمه نموذج لأي لاعب في الانضباط والعقلية الاحترافية ومثال ليس في الوحدة فقط وإنما في الكرة الإماراتية، وبالتأكيد التأهل كان هدية من اللاعبين لمطر في يوم ميلاده».

وطالب بعدم الحكم على الوحدة حالياً لأنه جاء من أجل بناء فريق للموسم المقبل، مضيفاً: «أرجوكم لا تحكموا على الوحدة الآن لأني كما قلت أريد بناء فريق قوي ومتأكد أننا سنرى فريقاً رائعاً في المستقبل».

وأرجع راضي شنيشل مدرب الزوراء خسارة فريقه إلى عدم استغلال الفرص التي أتيحت للفريق لتعزيز تفوقه مطلع الشوط الثاني بعد التقدم بهدف، مشيراً إلى أن البدلاء لم يتمكنوا من مساعدة الفريق على إحداث الفارق، معتبراً أن الزوراء لم يكن يستحق الخسارة عطفاً على مجريات اللقاء.

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