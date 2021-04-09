الكمالي: تعاهدنا على الفوز بالكأس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شكر حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي، الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مهدي علي، على جهوده مع الفريق والوصول بالفريق للمستوى الفني والأداء القوي.



وقال: «وصول شباب الأهلي للقاء النصر الليلة، في نهائي كأس الخليج العربي، لم يأت من فراغ، بل جاء بمجهودات كبيرة من اللاعبين، وشباب الأهلي متواجد دائماً في النهائيات، وعيونه دائماً على اللقب».

وأضاف: «درسنا الخصم جيداً، ونحترم النصر، وتركيزنا كبير على تلك المواجهة المرتقبة، ومستعدون للتتويج باللقب، بعد أن تعاهدنا كلاعبين على ذلك خلال الاجتماعات في الأيام الماضية».

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