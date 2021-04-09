خميس: نلعب على التفاصيل الصغيرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحدث محمود خميس مدافع النصر، عن مواجهة شباب الأهلي على نهائي كأس الخليج العربي الليلة، قائلاً: «لم يحالفني الحظ في المشاركة في نهائي الموسم الماضي، وسأبذل قصارى جهدي في المباراة النهائية لمساعدة فريقي على الفوز باللقب».

وأضاف: «لا شيء مستحيل في كرة القدم، ونحن سنجتهد وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز بالبطولة، وأعتقد بأن المباراة متكافئة بين الفريقين، ومن سيكون أكثر تركيزاً وأقل ارتكاباً للأخطاء سيفوز بالكأس».

واختتم: «سوف نقاتل حتى الدقيقة الأخيرة، ونعرف قوة شباب الأهلي، وسنلعب على التفاصيل الصغيرة، التي دائماً تحسم اللقب في النهاية، وأثق في إمكانيات فريقي الفنية، وكلنا على أهبة الاستعداد للحفاظ على اللقب».

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