3 نهائيات في 50 عاماً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

التقى شباب الأهلي والنصر في 3 نهائيات تاريخياً، خلال خمسين عاماً، بواقع مرتين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفاز شباب الأهلي باللقب في الأولى في موسم 1975-1974 بثنائية نظيفة، فيما فاز النصر في اللقاء الثاني بركلات الترجيح (3-0)، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي (1-1) في نهائي 2015، وأكد النصر أفضليته بالفوز في النهائي الثالث، الذي جمع الفريقين في مسابقة كأس الخليج العربي الموسم الماضي، وحسمه النصر بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتزامن النهائي الرابع، الذي يجمع النصر وشباب الأهلي مع إطلاق احتفالات الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، لذا أطلقت رابطة المحترفين شعار «كأس الخمسين» على المباراة النهائية لكأس الخليج العربي للموسم الجاري 2020-2021. وتأتي تلك الخطوة من جانب الرابطة، ضمن المبادرات التي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2021، (عام الخمسين)، احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة. وقالت الرابطة في بيان إطلاق شعار كأس الخمسين: «نفخر بإطلاق هذا المسمى ليكون النهائي ضمن مبادرات وفعاليات واحتفالات ستقام لمدة عام كامل بإشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، والتي يترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة».

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