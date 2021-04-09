مجلة الرابطة توثق الحدث الكبير

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

قامت رابطة المحترفين الإماراتية بإعداد مجلة خاصة بنهائي كأس الخليج العربي، الذي يجمع بين شباب الأهلي والنصر، اليوم، على ملعب استاد الشارقة تحت شعار «كأس الخمسين»، حرصت الرابطة من خلالها على توثيق الحدث، وتقديم معلومات متكاملة بأسلوب أنيق.

واستهلت المجلة بكلمة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة، بعنوان «نهائي كأس الخمسين»، ثم استعرضت أبطال النسخ السابقة من الكأس والحكام، الذين أداروا المباراة النهائية خلال النسخ الماضية، ثم تم التركيز على طرفي النهائي: شباب الأهلي والنصر، من خلال استعرض مسيرة كل منهما للتأهل إلى المشهد الختامي، وأبرز أرقامهما ونجومهما والمدربين بشكل مفصل.

وقدمت المجلة تفصيلاً عن المواجهات السابقة بين شباب الأهلي والنصر في هذه المسابقة، حيث يخوض شباب الأهلي نهائي كأس الخليج العربي للمرة السادسة في تاريخه «رقم قياسي»، والثالثة على التوالي في ما يخوض النصر النهائي للمرة الثالثة، والثانية على التوالي.

تناولت المجلة كذلك تقريراً عن مشاركات اللاعبين من فئة المقيم والمواليد في مسابقة كأس الخليج العربي هذا الموسم، بالإضافة إلى معلومات عن استاد نادي الشارقة، الذي سيستضيف نهائي «كأس الخمسين».

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