34 هدفاً في 12 نهائي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لم يسبق أن غابت الأهداف عن نهائي كأس الخليج العربي طوال تاريخ البطولة، وشهدت 12 مباراة نهائية، تسجيل 34 هدفاً، بمعدل 2.8 هدف في المباراة، وكان نصيب الشوط الأول منها 18 هدفاً، والشوط الثاني 14 هدفاً، واهتزت الشباك بهدفين في الأشواط الإضافية.

وحسمت النتيجة النهائية بركلات الترجيح مرة واحدة فقط، عام 2012، عندما توج شباب الأهلي باللقب على حساب الشباب، فيما كان عصام ضاحي عندما كان لاعباً في الشباب، صاحب أول هدف بالخطأ في مرماه، وكان في المباراة النهائية أمام العين، أما شهاب أحمد، فكان صاحب أول هدف بنهائيات كأس الخليج العربي.

في حين، ينفرد البرازيلي سياو لاعب الشباب سابقاً، بكونه صاحب أول هدف للاعب أجنبي في نهائيات كأس الخليج العربي، وأول لاعب يسجل ثنائية في النهائي.

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