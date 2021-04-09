تيغالي.. الهداف التاريخي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يتصدر سيباستيان تيغالي مهاجم النصر صدارة الهدافين التاريخيين لكأس الخليج العربي بـ32 هدفاً في 46 مباراة بواقع 44 بقميص الوحدة خلال الفترة التي قضاها معه بين موسمي 2013-2014 و2019-2020 ومباراتين مع النصر في الموسم الحالي، لكنه لم يسجل فيهما أي هدف.

وسجل مهاجم النصر هدفين في نهائي كأس الخليج العربي، الأول في شباك الوصل عندما فاز فريقه السابق الوحدة باللقب بهدفين لهدف واحد في نهائي 2017-2018 والثاني في شباك شباب الأهلي عندما خسر العنابي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نهائي 2018-2019.

واستهل تيغالي مسيرته التهديفية مع الوحدة في كأس الخليج العربي في موسم 2013-2014 عندما سجل هدفاً واحداً ثم 3 أهداف في الموسم التالي 2014-2015 من 5 مباريات وفي موسم 2016-2015 سجل 7 أهداف في 7 مباريات، وفي موسم 2016-2017 سجل 4 أهداف في 6 مباريات، وفي موسم 2017-2018 سجل 13 هدفاً في 10 مباريات، و4 أهداف في موسم 2018-2019، ولم يسجل تيغالي أي هدف آخر عامين رغم مشاركته في 5 مباريات مع الوحدة في الموسم الماضي، ومباراتين مع النصر في الموسم الحالي وفي كأس الخليج العربي كان في شباك شباب الأهلي في نهائي موسم 2018-2019.

وانضم تيغالي إلى النصر في مايو الماضي بعد 7 مواسم قضاها مع الوحدة منذ موسم 2013-2014، وخلال هذه الفترة خاض مع العنابي 157 مباراة في بطولة الدوري أحرز خلالها 152 هدف فيما سجل للنصر 9 أهداف في الموسم الحالي.

وجاء البرازيلي ريكاردو أوليفيرا مهاجم الجزيرة السابق في المركز الثاني بـ27 هدفاً في ترتيب الهدافين التاريخيين، والسنغالي ماخيت ديوب مهاجم الظفرة في المركز الثالث بـ26 هدفاً في 34 مباراة لعبها بين 2012 و2018 مرتدياً قميص الظفرة وشباب الأهلي، علماً أن آخر ظهور له في أس الخليج العربي كان في موسم 2017-2018 قبل أن يغادر للاحتراف في الدوري الصيني ومنه إلى الشباب السعودي ثم العودة من جديد لدورينا من بوابة الظفرة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وكذلك احتل فابيو ليما مهاجم الوصل المركز الثالث إلى جانب ديوب بـ 26 هدفاً في 42 مباراة ويحسب له أنه سجل في 7 مواسم متتالية في مسابقة كأس الخليج العربي منذ انضمامه للوصل في موسم 2014-2015 وهو هداف الموسم الماضي بـ7 أهداف إلى جانب الإسباني بيدرو كوندي مهاجم بني ياس وشباب الأهلي سابقاً.

واحتل البرازيلي لوفانور لاعب الوحدة وشباب الأهلي سابقاً المركز الخامس في سباق الهدافين التاريخيين لهذه المسابقة بـ25 هدفاً.

وسيكون تيغالي أمام فرصة جديدة اليوم لتعزيز موقعه في صدارة هدافي كاس الخليج العربي عندما يقود هجوم النصر في المباراة النهائية أمام شباب الأهلي.

وأكد تيغالي أن المباراة ستكون على مستوى عال لعدة اعتبارات أبرزها قيمة الفريقين والحالة الجيدة التي يمران بها في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن النصر تحسن كثيراً تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

واعترف مهاجم النصر أن غيابه عن التسجيل لفترة طويلة كان يشعره بالتوتر وأحياناً بالغضب، خاصة عندما يكون في موقع جيد للتسجيل ولا تصله الكرة في الوقت المناسب من أحد زملائه، ولكن أصبح يتفهم الموقف اكثر.

وأوضح تيغالي أن التتويج بالألقاب يجعل لحظاته مميزة دائماً، وأن كل بطولة يحققها تكون أفضل لحظة بالنسبة له، وكشف أن أفضل أهدافه سجله في مرمى العين، وذلك في مباراتهم الأولى على ملعب هزاع بن زايد في فبراير 2014، ونجح مع الوحدة فريقه السابق، في الانتصار وقتها بهدف دون مقابل.

ويعد تيغالي أكثر اللاعبين الأرجنتينيين تسجيلاً للأهداف وهي القائمة التي تضم لاعبين على غرار ليونيل ميسي، وعلق مهاجم النصر عن ذلك قائلاً: تسجيل ذلك العدد من الأهداف احتاج إلى الكثير من الجهد، أنا فخور بوصولي إلى هذه المرحلة،

الترتيب:

1-سيباستيان تيغالي: 32

2-ريكاردو أوليفيرا: 27

3-ماخيت ديوب: 26

4-فابيو ليما: 26

5-لوفانور: 25

بروفايل

الاسم: سيباستيان تيغالي

تاريخ الميلاد: 22 فبراير 1985

المركز: مهاجم

الأندية التي لعب لها:

2003-2008: كوليجيالس (باراغواي)

2008: إيفرتون (تشيلي)

2009: لاسيرينا ( تشيلي)

2010: وانس كالداس (كولومبيا)

2010-2012: الاتفاق (السعودية)

2012-2013: الشباب (السعودية)

2013-2020: الوحدة (الإمارات)

2020-2021: النصر (الإمارات)

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