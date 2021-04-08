6 أغسطس كأس سوبر الصالات والدوري 29 أكتوبر

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اعتمدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في اجتماعها برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، بدء الموسم المقبل 6 أغسطس بكأس السوبر بين بطلي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، على أن يقام سوبر الشباب في موعد يحدد لاحقاً، كما تم الاتفاق على استمرار بطولة كأس الإمارات ودوري الرديف على أن يتم وضع رسوم اشتراك على الأندية الراغبة في المشاركة في كأس الإمارات بشكل منفصل عن بقية المسابقات.

وتم اعتماد إقامة كأس الاتحاد من دون دوليين من 15 أغسطس وحتى 12 أكتوبر المقبلين، حيث سيكون المنتخب الوطني للصالات في معسكر طويل استعداداً للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لنهائيات أمم آسيا للصالات في الكويت، ويبدأ الدوري العام 29 أكتوبر بمشاركة الدوليين، وينطلق في الموعد نفسه دوري الرديف بنظام التجمع لمواليد 1999 و2000 و2001، ويسمح فيه بمشاركة لاعبين مواطنين من فريق الرجال الأول (1 + 1)، كما تم وضع آلية لمشاركة المقيمين ومواليد الدولة من أجل منح أكبر فرصة للاعبين المواطنين للمشاركة من أجل تجهيز منتخب أولمبي قوي.

دوري للشباب

تقرر إقامة دوري للشباب تحت 20 سنة من مواليد 2002 تجهيزاً للاستحقاق القادم لمنتخب الشباب حسب أجندة الاتحاد الآسيوي والمقرر أن يكون في أكتوبر 2023، ويسمح للاعبي الشباب بالمشاركة في مسابقتي الشباب والرديف ضمن ضوابط تحدد لاحقاً في التعميم السنوي، حضر الاجتماع كل من نائب رئيس اللجنة هشام الزرعوني وشهاب العوضي أمين السر العام والأعضاء عبدالله محمد الشحي مشرف حكام كرة الصالات وعلي عمر البلوشي مشرف التسويق والاستثمار وكريم مصطفى خليل مقرر الاجتماع والمدير التنفيذي بالإنابة للجنة التنفيذية.

البطولة العربية

وأوصت اللجنة بالمشاركة في البطولة العربية للرجال في مصر من 20 - 30 مايو المقبل، كما تم مناقشة ترتيبات نهائي البلاي أوف بين الظفرة والنصر والذي يشهد مراسم تتويج البطل في مباراة الإياب بصالة النصر بدبي الأحد المقبل 2021 وتم الاتفاق على كافة الإجراءات الاحترازية.

واعتمدت اللجنة تعديلات اللائحة الفنية ولائحة المخالفات والعقوبات بعد مراجعتها من اللجنة المكلفة بذلك برئاسة شهاب العوضي وعضوية كل من عبدالله الشحي وحسن الحمادي وعلي عمر البلوشي وكريم مصطفى مقرراً، وتم الوقوف على الاحتياجات المالية للجنة خلال الفترة المقبلة لرفع توصيات بها لجهات الاختصاص ومنها تكاليف المشاركة في البطولة العربية لكرة الصالات.

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