بعثة الوحدة إلى الهند السبت برئاسة الصيعري

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أسند مجلس إدارة نادي الوحدة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى عامر الصيعري عضو مجلس إدارة النادي.

وتغادر بعثة الوحدة إلى مدينة غوا الهندية، مساء بعد غد السبت، على متن طائرة خاصة لطيران الاتحاد، عبر مطار أبوظبي الدولي، لخوض مباريات دور المجموعات، حيث يلعب الفريق ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم بيرسيبوليس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي، الذي يستضيف مباريات المجموعة.

ومن المقرر أن تضم البعثة 26 لاعباً، إذ ينتظر الجهاز الفني موقف اللاعب محمد برغش، الذي تعرض لإصابة في مباراة الزوراء للسفر مع البعثة من عدمه.

ويستهل الوحدة مبارياته بلقاء بيرسيبوليس الإيراني، الأربعاء المقبل، على استاد بانديت جواهر لال نهرو، الذي تقام عليه مباريات المجموعة، على أن يلعب مع غوا الهندي في الجولة الثانية يوم 17، ثم يواجه الريان القطري يومي 20 و23 أبريل، وبيرسيبوليس يوم 26، بينما يختتم مبارياته أمام غوا يوم 29 أبريل الجاري.

وعدّل الاتحاد الآسيوي توقيت مباريات الوحدة في البطولة، خلال شهر رمضان المبارك لتقام عقب الإفطار، بعدما كان مقرراً إقامتها قبل الإفطار.

يذكر أن الوحدة تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد تخطي الزوراء العراقي 2-1، مساء أمس الأربعاء، في مباراة الملحق، التي أقيمت باستاد آل نهيان بأبوظبي.

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