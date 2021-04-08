النصر بأحلام اللقب "الثالث" في مواجهة التحدي "الخامس" لشباب الأهلي

المصدر: البيان الإلكتروني

مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق فريقي، شباب الأهلي والنصر في نهائي كأس الخليج العربي غداً على استاد الشارقة ، والذي يحمل شعار "كأس الخمسين"، ويخوض شباب الأهلي أكثر الفرق فوزاً بـ4 ألقاب ،نهائي كأس الخليج العربي للمرة السادسة في تاريخه، "رقم قياسي"، والثالثة على التوالي، فيما يخوض النصر النهائي للمرة الثالثة، والثانية على التوالي.

وأشار تقرير رابطة المحترفين الإماراتية إلى أن شباب الأهلي وصل النهائي في 5 مناسبات سابقة ، حقق فيها الفوز في 4 وخسر مرةً واحدة فقط ، وكانت أمام النصر في الموسم الماضي ، أما النصر فتوّج باللقب في النهائيين السابقين له بالبطولة،

التقى شباب الأهلي والنصر في كأس الخليج العربي 10 مرات من قبل، فاز النصر 5 مرات مقابل 4 مرات لشباب الأهلي، وتعادلا مرة "في نصف نهائي موسم 2018-19"، وتفوق خلالها شباب الأهلي بركلات الترجيح.

لم يسبق أن فشل أي من الفريقين في زيارة الشباك في كافة النهائيات السابقة لكل منهما ، حيت يتساوى كل منهم في عدد الأهداف المسجلة في مواجهاتهما المباشرة بكأس الخليج العربي (14-14).

خاض سباستيان تيجالي لاعب النصر 4 مباريات ضد فريق شباب الأهلي في كأس الخليج العربي (سجل هدفين وصنع هدفًا).

خاض ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي 4 مباريات ضد فريق النصر في كأس الخليج العربي (حافظ على نظافة شباكه مرتين واستقبلت شباكه 3 أهداف).

خاض أحمد شمبيه حارس مرمى النصر 4 مباريات ضد فريق شباب الأهلي في كأس الخليج العربي (حافظ على نظافة شباكه مرةً واحدة، واستقبلت شباكه 5 أهداف).

ساهم إيجور جيسوس في إحراز 7 أهداف لشباب الأهلي خلال 5 مباريات له في كأس الخليج العربي هذا الموسم (سجّل 4 ــ صنع 3).

ساهم توزي في إحراز 8 أهداف للنصر في آخر 8 مباريات له بكأس الخليج العربي (سجل 4 ــ صنع 4).

يمتلك شباب الأهلي سلسلة مكونة من 9 مباريات متتالية زار فيها شباك منافسيه بكأس الخليج العربي (سجل خلالها 26 هدفاً)، فيما يمتلك النصر سلسلة مكونة من 8 مباريات متتالية زار فيها شباك منافسيه بالبطولة (سجل خلالها 11 هدفاً).

إحصائيات عامة عن كأس الخليج العربي

لم يسبق أن غابت الأهداف عن نهائي كأس الخليج العربي، وشهدت تسجيل 34 هدفاً في 12 مباراة نهائية، بمعدل 2.8 هدف/ مباراة.

شهدت الأشواط الأولى في النهائيات تسجيل 18 هدفاً، فيما سُجل 14 هدفاً بالأشواط الثانية، واهتزت الشباك بهدفين في الأشواط الإضافية.

حُسمت النتيجة النهائية بركلات الترجيح مرةً واحدة فقط (2012 شباب الأهلي والشباب).

أول هدف ذاتي في نهائيات كأس الخليج العربي سجّله عصام ضاحي في مرمى فريقه الشباب أمام العين.

العين بطل أول نسخة من كأس الخليج العربي.

شهاب أحمد صاحب أول هدف بنهائيات كأس الخليج العربي.

سياو، لاعب الشباب سابقاً، صاحب أول هدف للاعب أجنبي في نهائيات كأس الخليج العربي.

أول لاعب يسجل ثنائية في نهائي كأس الخليج العربي هو لاعب الشباب سابقاً سياو (2010).

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