الظفرة والنصر في ذهاب «بلاي أوف» الصالات اليوم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

يستضيف فريق نادي الظفرة في السابعة والربع من مساء اليوم، فريق نادي النصر في ذهاب نهائي «بلاي أوف» دوري كرة الصالات على ملعب صالة بينونة في منطقة الظفرة. وتأهل أصحاب الأرض إلى النهائي بعد الفوز على البطائح 3 - صفر في الذهاب، وفوز البطائح 7 - 4 في الإياب، وكسب الظفرة بطاقة بلوغ النهائي بركلات الترجيح، التي انتهت لمصلحته 4 - 3.

أما النصر بطل ثنائية كأس الإمارات، وكأس رئيس الدولة فيسعى لـ«هاتريك» الموسم، بعد تأهله إلى نهائي «بلاي أوف» على حساب غريمه الأهلي، حيث انتهت المباراة الأولى في نصف النهائي بالتعادل 3 - 3، وتفوق العميد على الفرسان في المباراة الثانية، والحاسمة بنتيجة 4-1.

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