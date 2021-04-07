إسماعيل مطر يعلق على تأهل الوحدة في عيد ميلاده

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة عن سعادته بفوز فريقه وتأهله إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا عقب التغلب على الزوراء العراقي 2-1.

ويحتفل إسماعيل مطر بعيد ميلاده الـ 38 وسط عطاء مميز من اللاعب الذي بدأ مسيرته مع الوحدة في 2001 وحصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم للشباب التي أقيمت في الإمارات 2003.

وهنأ الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نجم الكرة الإمارتية مطر بعيد ميلاده مستذكراً عدد من أهدافه في كأس العالم للشباب 2003.

وعلق مطر على فوز الوحدة على الزوراء والتأهل في يوم ميلاده قائلاً:" لم أصادف أن لعبت مباريات كثيرة في يوم ميلادي وربما هذه المباراة الثانية التي أخوضها في هذا اليوم والحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز، وأتمنى أن تكون فأل خير على الفريق".

وأضاف:" بدايتنا في الشوط الثاني لم تكن جيدة ولكننا نجحنا في تدارك الأمور وتعديل النتيجة وإحراز الهدف الثاني، وهذا هو المهم في مثل هذه المباريات".

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