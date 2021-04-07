الوحدة يتأهل على حساب الزوراء العراقي في ليلة ميلاد إسماعيل مطر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – أحمد بدوان

تأهل الوحدة إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد أن نجح في تحويل تأخره أمام ضيفه الزوراء العراقي إلى فوز بهدفين مقابل هدف في مباراة الملحق التي أقيمت، اليوم الأربعاء، على أرضية استاد آل نهيان بأبوظبي.

وانضم الوحدة لفرق المجموعة الخامسة التي تضم بيرسيبوليس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي وتقام مبارياتها بنظام التجمع في الهند، إذ يستهل العنابي مبارياته بمواجهة بيرسيبوليس يوم 14 إبريل الجاري.

سجل هدفي الوحدة عمر خريبين (62) وخليل إبراهيم (77)، بينما سجل هدف الزوراء علاء عبد الزهرة (46).

وواصل الوحدة تفوقه على الزوراء ليحقق فوزه الثالث في المواجهة الخامسة التي تجمعهما في البطولة الآسيوية، ليصعد العنابي إلى دور المجموعات للنسخة الخامسة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه، ليحتفل الفريق بتأهله في يوم ميلاد نجمه وقائده إسماعيل مطر الذي أتم عامه الـ 38.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في ظل عدم وجود فرص حقيقية على المرميين باستثناء فرصة محققة لإسماعيل مطر في الدقيقة 27 أنقذها حارس الزوراء جلال حسن.

وتقدم الزوراء بهدف مبكر مطلع الشوط الثاني بعد أن نجح علاء عبد الزهرة في تحويل عرضية حسين علي برأسية في شباك محمد الشامسي.

وانتفض أصحاب الأرض بعد الهدف في محاولة لتعديل النتيجة إلى أن تمكن السوري عمر خريبين من إدراك التعادل في الدقيقة 62 بعدما تلقى تمريرة رائعة من المدافع فارس جمعة، ونجح في ترويضها وإيداعها شباك الفريق العراقي.

وواصل الوحدة ضغطه الهجومي مع التبديلات التي أجراها مدربه هينك تين كات بالدفع بالمهاجم تيم ماتافز، وترجم العنابي أفضليته بالهدف الثاني عن طريق خليل إبراهيم في الدقيقة 77، ليحجز الوحدة بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات.

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