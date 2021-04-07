اتحاد الكرة الإماراتي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع " الفيفا "

المصدر: وام

بحث اتحاد الإمارات لكرة القدم مع وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " سبل تعزيز التعاون المشترك والمشاريع التطويرية والفعاليات والأحداث المقبلة التي سينظمها ويستضيفها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الفيفا من مؤتمرات وورش ودورات.

جاء ذلك خلال لقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أمس في مقر الاتحاد بدبي وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي ضم سانجيفان مدير الاتحادات الوطنية الأعضاء بالفيفا عن قارتي آسيا وإفريقيا، وعصام الصهيباني مدير المكتب الإقليمي للفيفا بدبي وذلك بحضور حمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمر يبردوي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

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