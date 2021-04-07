حاكم الشارقة يوجه بإنشاء نادي الحرس الأميري

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم نادي الحرس الأميري بالشارقة.

ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة ناد مختص بالشؤون الرياضية والثقافية والمجتمعية لأفراد الحرس الأميري، ويُسمى «نادي الحرس الأميري»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع الإدارة العامة ويعمل تحت إشرافها.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بناءً على قرار رئيس مجلس إدارة النادي أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة بالتنسيق مع الإدارة العامة.

ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لأفراد الحرس الأميري وتعزيز ممارستها، والإسهام في دمج أفراد الحرس الأميري وأسرهم في المجتمع الرياضي من خلال الأنشطة الرياضية التي ينظمها النادي.

كما يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية على المستوى الداخلي والخارجي للدولة، وخدمة الرياضات الشرطية من كافة الجوانب وتطويرها، إضافة إلى المساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بالرياضات الشرطية في الإمارة، وتمكين الكفاءات الوطنية من أفراد الحرس الأميري في الإمارة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية المختلفة.

كما نص المرسوم على أن يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكّل من رئيس (رئيس الإدارة العامة للحرس الأميري بصفته) ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من الإدارة العامة أو القيادة العامة لشرطة الشارقة يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه.

ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

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