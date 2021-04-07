«المحترفين» تضع اللمسات النهائية على «كأس الخمسين»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية ظهر أمس الاجتماع التنسيقي الفني لمباراة نهائي كأس الخليج العربي «كأس الخمسين» التي تجمع فريقي شباب الأهلي والنصر في السابعة وخمس دقائق من مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد نادي الشارقة، ووضعت فيه اللسمات النهائية، والترتيبات الخاصة بإقامة اللقاء.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون فريق شباب الأهلي على يسار المنصة باعتباره الفائز من الدور قبل النهائي الأول وفريق النصر على يمين المنصة باعتباره الفريق الفائز من الدور قبل النهائي الثاني وفقاً لنظام لائحة البطولة.

ويرتدي فريق شباب الأهلي الأحمر كاملاً، بينما سيلعب النصر بالطقم الأزرق كاملاً.

ولن يشهد النهائي احتساب أي أشواط إضافية، وذلك حسب المادة 15 من لائحة مسابقة كأس الخليج العربي، والتي تنص في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، بالاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وتزامناً مع حملة «كأس الخمسين»، فقد تقرر أن يقام المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، في متحف الاتحاد بإمارة دبي عصر اليوم، إذ ينطلق مؤتمر شباب الأهلي في الثالثة عصراً، يليه المؤتمر الخاص بنادي النصر في الثالثة والنصف عصراً، ويحضره المدير الفني للفريق ولاعب أساسي.

وتم في الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجستية للفريقين، الأمور الفنية، التنظيمية، والإعلامية.

وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة مساء غدٍ ومدة ساعة كاملة لكل فريق، إذ تبدأ الحصة التدريبية لفريق النصر في السادسة مساءً، يليها تدريب فريق شباب الأهلي في السابعة والربع مساء، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً باستثناء أول ربع ساعة المخصص لوسائل الإعلام.

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