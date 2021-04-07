تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة حمدان بن محمد الذكية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بهدف تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية بالدولة، بما يخدم منتسبي اللعبة.

شهد مراسم التوقيع أمس، في المقر الرئيسي لاتحاد الكرة بدبي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والدكتور منصور العور رئيس الجامعة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، إلى جانب عدد من ممثلي الطرفين ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد: «هذه البداية مهمة لتأسيس شراكة فعالة بين بيئة كرة القدم والبيئة التعليمية والبحثية». بدوره أوضح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس الأمناء: «نتطلع بثقة حيال الشراكة التي ستمهد الطريق أمام مرحلة من الريادة على الخريطة الرياضية».

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