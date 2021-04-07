غرامات على شباب الأهلي والجزيرة

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

وقعت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، غرامة مالية على شباب الأهلي والفجيرة والجزيرة، ونادي جلف هيروز، قيمتها عشرة آلاف درهم لكل ناد، لمخالفتها تعاميم الاتحاد، وبروتوكول عمليات المباريات، وذلك بعدم التزامها بإرسال الموقف اليومي للإصابات، وإدخال فحوصات أحد اللاعبين متأخراً.

وقررت اللجنة إيقاف لاعب خورفكان رامون لوبيز مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف درهم، للاعتداء على لاعب الفريق المنافس، كما فرضت غرامة مالية على نادي سيتي، بمبلغ قدره ألف درهم، لعدم إدخال ألوان أطقم المباريات على النظام الإلكتروني، وخمسمئة درهم، لتأخر نزول فريقه أرض الملعب.

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