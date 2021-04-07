أوروبيون لتدريب «مراحل» ورديف كلباء

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

قررت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم إسناد مشروع تطوير الكرة بالنادي من الموسم المقبل إلى إحدى المدارس الأوروبية وذلك من خلال الإشراف على فرق تدريب جميع فرق المراحل السنية وصولاً لفريق الرديف.

وأعلن علي كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء أن النادي في طريقه للتعاقد مع مدربين يمتلكون أعلى الشهادات والخبرات العلمية لتأسيس اللاعبين وتكوينهم وإكسابهم المهارات لجعلهم رافداً قوياً للمنتخبات الوطنية أولاً والفريق الأول بالنادي.

وقال كانو إن التعاقد مع الأوروبيين لا يعني الاستغناء عن المدربين المواطنين الذين سيكون لهم دور مهم من خلال وجودهم كمساعدين لإكسابهم مزيداً من الخبرات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز