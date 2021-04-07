الفجيرة يعسكر في دبي ويبحث عن وديات

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل )

انتظم لاعبو الفجيرة في معسكر داخلي بأحد فنادق إمارة دبي، وذلك تأهباً لمبارياتهم الحاسمة أمام الوحدة، ثم خورفكان، وأخيراً بعجمان في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي.

ويستمر معسكر الفريق الأحمر لخمسة أيام، ويبحث مدرب الفجيرة التونسي ناصيف البياوي، عن مباراة ودية خلال هذه الفترة، حيث تمت مخاطبة أكثر من نادٍ لإجراء مباراة ودية، واعتذر فريق الوصل في اللحظات الأخيرة، وينتظر البياوي رد بقية الأندية، بما فيها فريق دبا الحصن، الذي سيغيب عن مباريات الجولة 20 من مسابقة دوري الدرجة الأولى، بسبب الراحة الأسبوعية.

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