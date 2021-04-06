بعثة العين تغادر إلى الرياض بطائرة خاصة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، قبل قليل إلى العاصمة السعودية الرياض، على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار العين “الدولي” لمواجهة فريق نادي فولاد خوزستان الإيراني، في الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت “أبوظبي” من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز، ضمن الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات، بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، وسيلعب الفائز من الفريقين ضمن فرق المجموعة الرابعة والتي تضم النصر السعودي، والوحدات الأردني، والسد.

و سيكمل المتأهل لمرحلة المجموعات، مشواره القاري بست مواجهات مضغوطة خلال 15 يوما تبدأ من 14 أبريل وحتى 29 منه.

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