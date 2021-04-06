16 مايو موعد نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الإماراتي يوم 16 مايو المقبل موعداً للمباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021 والتي ستجمع فريقي شباب الأهلي والنصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم الذي عُقد اليوم في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وبحضور الأعضاء.

كما تم اعتماد تشكيل لجنة الحكام برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة (رئيساً) ومحمد عمر الشمري (نائباً) والأعضاء حمد المزروعي، وعبدالله كرم، ويعقوب الحمادي، وحمد بن حنيفة وفاطمة العامري، وإبراهيم لعماش (مستشاراً).

واطلع المجلس على مشاريع لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية من خلال تقرير شامل قدمه يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة، وشرح من المدربين الإسبانيين اللذين تم تعيينهما أخيراً للإشراف على المنتخبين الأولمبي والشباب والبرامج التي سيتم البدء فيها قريباً لمنتخبات المراحل العمرية، كما تم الاطلاع على برنامج تحضيرات المنتخب الوطني للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها الدولة في يونيو المقبل والتوجيه حول توفير كل احتياجات المنتخب لضمان تحقيق النتائج الإيجابية.

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