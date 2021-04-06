ضياء سبع: الفوز بالكأس يعني لنا الكثير

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد ضياء سبع لاعب النصر أن وصول فريقه إلى نهائيي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة في الموسم الحالي يعدّ نتيجة جيدة للغاية وترجمة للجهود التي بذلت من الجميع لاعبين وإدارة ولكن الإنجاز الحقيقي هو الفوز بالكأس، وقال سبع: النصر وصل إلى نهائيي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة بجدارة وقدم مستويات جيدة حتى الآن ولكن الإنجاز الحقيقي هو تحقيق اللقب، سنحاول الوصول إلى المباراتين ونحن في أتم الجهوزية وندرك تماما أن الفوز بالكأس يعني لنا الكثير.

وأعرب سبع عن رضاه للأداء الذي يقدمه مع النصر رغم هبوط مستواه في بعض المباريات، مشيرا إلى أن أي لاعب يمكن أن يمر بفترة صعبة خلال الموسم لكن الأهمّ هو قدرته على استعادة مستواه سريعا وتقديم الإضافة لفريقه، مشيرا إلى أنه وزملاءه يشعرون بمسؤولية كبيرة تجاه النصر وهم عازمون على تقديم كل جهودهم من اجل الظهور بمستوى مشرف في المباراة النهائية والاحتفاظ بلقب كأس الخليج العربي، عندما يواجهون شباب الأهلي الجمعة المقبل.

وأوضح ضياء سبع أن النصر يضمّ مجموعة من اللاعبين المميزين ويملك الخبرة الكافية التي تساعده على خوض النهائيين بكل ثقة في النفس، منوها إلى أنه سعيد بمشواره مع العميد في ثان تجربة احترافية له بعدما لعب في الموسمين الأخيرين لناي غوانزو الصيني.

وشارك ضياء سبع في 22 مباراة في دوري الخليج العربي من أصل 23 جولة ونجح في تسجيل 6 أهداف لفريقه وصنع 5 أهداف أخرى ويعد أحد أبرز الأوراق الرابحة التي يراهن عليها المدرب الأرجنتيني رامون دياز في مواجهة شباب الأهلي.

وأظهر لاعب النصر استعدادات طيبة في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي أمام العين، حيث افتتح التسجيل للعميد في الدقيقة الـ38 من ومهد لفوز فريقه بثلاث أهداف مقابل هدف واحد في "استاد هزاع بن زايد" بعد 10 سنوات لم يحقق فيها النصر الفوز على ملعب الزعيم.

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