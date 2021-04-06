راشد بن حميد: أندية الإمارات تمتلك مقومات المنافسة القارية

المصدر: وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن الاتحاد يضع كل إمكانياته تحت تصرف الأندية الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا، متمنيا لفرق الشارقة وشباب الأهلي والعين والوحدة النجاح في هذه البطولة القارية المهمة.

ودعا رئيس الاتحاد .. ممثلي الكرة الإماراتية إلى تقديم أفضل ما لديهم، والقتال من أجل بلوغ منصة التتويج، مؤكداً أن الفرق الإماراتية لديها مقومات المنافسة القارية لامتلاكها مواهب واعدة ولاعبين محترفين مؤهلين لخوض أصعب التجارب والتغلب على أقوى التحديات، مشيداً بعمل إدارات الأندية وحرصها على إعداد الفرق بصورة جيدة تنسجم وحجم المنافسة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي ثقته باللاعبين وحرصهم على إسعاد جماهيرهم الذين ينتظرون منهم نتائج إيجابية وأداءً مشرفاً يليق بسمعة الكرة الإماراتية وتاريخها، مجددا دعمه الكامل للفرق الإماراتية في رحلتها الآسيوية، متمنياً لها النجاح والتوفيق.

وحرص اتحاد كرة القدم على توفير كُل احتياجات الفرق وتقديم الدعم لها من جميع النواحي الإدارية واللوجستية والطبية، وقام بإرسال مرافق إداري وطبي مع كُل فريق للقيام بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي حول هذه المشاركة.

جدير بالذكر أن فريق الشارقة سيستضيف مباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية ( الشارقة، وتراكتور الإيراني، وباختاكور الأوزبكي والفريق المتأهل من التصفيات إما الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي)، فيما سيلعب نادي شباب الأهلي مباريات مجموعته الأولى في العاصمة الرياض، بينما سيواجه نادي العين في التصفيات نادي فولاذ خوزستان الإيراني والفائز منهما سيلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية ( السد القطري، والنصر السعودي، والوحدات الأردني ) وستقام مبارياتها كذلك في الرياض، وسيلعب نادي الوحدة مع نادي الزوراء العراقي والفائز منهما سيلعب ضمن المجموعة الخامسة التي ستُلعب مبارياتها في الهند.

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