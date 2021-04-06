ويلتون سواريز: جاهز لإكمال عقدي مع الشارقة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

أوضح المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، في أول تعليق له بعد عودته إلى بلاده انه قادر على إكمال عقده مع فريق الشارقة.

وكتب سواريز في حسابه الشخصي تعليقاً على ما تم نشره مؤخراً في الصحافة وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، "أود توضيح انني قادر حالياً تماماً وفي لياقة جيدة للعب كرة القدم ومواصلة إكمال عقدي مع نادي الشارقة.

وكان نادي الشارقة، استبعد سواريز من قائمة الفريق الآسيوية التي يخوض بها دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا الذي ينطلق 14 من الشهر الحالي، وتم منح اللاعب اذن للسفر إلى بلاده للتعافي من إصابة لم يُعلن عن تفاصيلها.

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