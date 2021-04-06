معركة ثلاثية على طريق المحترفين ومقدمة «الأولى» خضراء

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

ضربت أندية المقدمة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بقوة، خلال الجولة 19، والتي شهدت تسجيل اللاعبين 20 هدفاً في 5 مباريات، وإشهار الحكام 19 بطاقة صفراء، مع غياب البطاقات الحمراء، ووضح أن معركة الصعود إلى المحترفين، ستكون ثلاثية بين فرق العروبة والإمارات والبطائح، والتي تتنافس للحصول على بطاقتي التأهل، فيما يتمسك دبا الفجيرة بالأمل.

وفي الجولة الأخيرة، تمسك «الأخضر العرباوي» بمقعده في مقدمة قطار «الهواة»، بفوزه على مسافي بثلاثية «بيضاء» في الشوط الثاني، ووصل إلى النقطة 37، مقترباً خطوة جديدة من الصعود والتأهل إلى «المحترفين».

وعلى صعيد الوصافة، عادت لعبة الكراسي الموسيقية من جديد، باستعادة «صقور الإمارات» المركز الثاني من البطائح، بفضل الفوز على دبا الحصن بخماسية، ورفع الفوز رصيده إلى 36 نقطة، بفارق نقطة عن العروبة المتصدر، فيما تحول البطائح إلى المركز الثالث برصيد 34 نقطة، حيث لم يلعب في الجولة 19، ولكنه سيكون في اختبار صعب في الجولة 20 أمام ضيفه دبا الفجيرة، مع امتلاك «النواخذة» مباراة مؤجلة من الجولة 18 أمام مصفوت.

مواجهات حاسمة

وتشهد الجولات الثلاث المتبقية في «الأولى»، مواجهات ساخنة، يحسم نتيجتها الصاعدان إلى دوري الخليج العربي، ويلعب العروبة مع مصفوت، والذيد والبطائح، والإمارات مع التعاون «ديربي رأس الخيمة»، ومسافي ومصفوت، فيما يصطدم البطائح بدبا الفجيرة، والعربي والعروبة، ويواجه «النواخذة» البطائح ومصفوت والعربي.

صدارة الهدافين

يتصدر داسيلفا نجم الإمارات، قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفاً، يليه نوانيري «العروبة» 14 هدفاً، ثم يندرسون «البطائح» 10 أهداف، يليهم فتحي ساخي «العروبة»، ومحمد المربوعي «دبا الحصن»، وبرونو «دبا الفجيرة»، ولكل منهم 8 أهداف.

تراجع

لم يتوقع أكثر المتشائمين، ابتعاد دبا الحصن عن صراع الصعود، بعد أن كان الموسم الماضي على مقربة من التأهل، لولا إلغاء الموسم، ورغم أن الفريق قدم أداء جيداً مع انطلاقة الموسم الحالي، إلا أن نتائجه السلبية أثرت على ترتيبه، وأبرزها الخسارة أمام العروبة، وقذفت الخسارة الثقيلة والأخيرة بخماسية أمام الإمارات، «الحصن» إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة.

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