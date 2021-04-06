«عيون المحترفين» تراقب داسيلفا

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

تراقب أندية المحترفين،البرازيلي ديغو داسيلفا، مهاجم فريق الإمارات، المتألق في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، محتلاً صدارة الهدافين بـ 16 هدفاً، يما تدرس إدارة «الصقور»، توقيع عقد طويل معه، للحفاظ على استمراره مع الفريق.

وبدأ داسيلفا مشوار التألق الموسم الماضي، والذي تصدر خلاله قائمة هدافي «الأولى» أيضاً، ولكن الموسم لم يكتمل بسبب «كورونا»، وخاض اللاعب في الموسم الحالي 22 مباراة في الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمجموع 1969 دقيقة لعب، أحرز خلالها 23 هدفاً في البطولتين.

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