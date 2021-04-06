القصير رئيساً للجنة «الشارقة الآسيوية»

المصدر: (الشارقة - وام)

اعتمد علي المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، تشكيل اللجنة المنظمة للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بالشارقة، برئاسة محمد القصير المدير التنفيذي للنادي، وتم اختيار عمران الجسمي عضو شركة كرة القدم مديراً للمجموعة، ووحيد مروان المدير التنفيذي لشركة الكرة، أميناً للسر.

وتقرر تشكيل 10 لجان بهدف تحقيق الاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الآسيوي لتنظيم البطولة بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة لتحقيق استضافة متميزة، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

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