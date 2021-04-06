اتحاد الكرة يناقش مستقبل المنتخبات اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، في اجتماعه اليوم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خطة إعداد المنتخب الأول ومنتخبات المراحل السنية في الفترة المقبلة، بجانب توفير الدعم لمراكز التدريب.

ويعتمد المجلس تشكيل لجنة الحكام الذي قدمه سالم الشامسي، المكلف برئاسة اللجنة، ومن المتوقع أن يضم محمد عمر وإبراهيم الأعماش وحمد بن حنيفة ويعقوب الحمادي وناصر عبد الله، بجانب عنصر نسائي، كما يعتمد المجلس لائحة وكلاء اللاعبين التي أعدتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين برئاسة هشام الزرعوني، ويسبق الاجتماع مؤتمر صحافي لتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية.

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