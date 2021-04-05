شباب الأهلي يرحب بمؤمن زكريا ضيف «كأس الخمسين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

نشر موقع نادي شباب الأهلي، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» فيديو ترحيبياً بالنجم المصري مؤمن زكريا، ضيف نهائي كأس الخليج العربي «كأس الخمسين»، والذي يجمع «فرسان دبي» و«العميد» الجمعة المقبل، بملعب الشارقة.

وتضمن الفيديو الذي نشره النادي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أحد أهداف النجم المصري، واحتفاليته الشهيرة، والتي قلدها الأرجنتيني كارتابيا، وعبد الله النقبي، في الفيديو المنشور.

وكتب موقع النادي لرسالة ترحيبية باللاعب جاء فيها: يرحب شباب الأهلي بمؤمن زكريا في وطنه الثاني، ويشرفنا حضورك لنهائي «كأس الخمسين»، كأس الخليج العربي، أهلاً بالنجم الكبير في أرض زايد الخير.

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