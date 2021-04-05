خلفان مبارك وعلي مبخوت... ثنائية الصدارة الخاصة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ساهم خلفان مبارك لاعب وسط الجزيرة في تأمين صدارة زميله علي مبخوت لقائمة هدافي دوري الخليج العربي خلال مباراة فريقه أول من أمس أمام الوصل في الجولة 23 من المنافسة، والتي كسبها فخر أبوظبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واسترد بها صدارة المنافسة من جديد بعد أن غابت عنه جولة واحدة، وذلك عندما ترك خلفان بصمته في الهدف الثاني الذي أحرزه مبخوت من خلال صناعته بتمريرة متقنة ترجمها مبخوت بعد مراوغة ناجحة إلى داخل الشباك، ليرفع رصيده إلى 22 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المنافسة، يليه فابيو ليما في المركز الثاني برصيد 21 هدفاً أي بفارق هدف وحيد ما يؤكد قيمة تمريرة لاعب وسط الجزيرة وتأثيرها على انفراد مبخوت بالصدارة وتأمينها.

وبالمقابل فإن خلفان مبارك حقق مكسباً شخصياً من صناعته للهداف، بتقدمه نحو صدارة أكثر لاعبي الدوري خلال النسخة الحالية صناعة للأهداف برصيد 9 أهداف، منتزعاً الصدارة من زميله علي مبخوت الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 8 أهداف مناصفة مع أيجور جيسوس «شباب الأهلي»، إسماعيل مطر «الوحدة»، ريان منديز «النصر».

وخلال مجريات اللقاء، أظهر خلفان ومبخوت ثنائية واضحة في الأداء والانسجام رغم أن مستواهما الفني كان أقل من المواجهات السابقة لكن تأثيرهما كان واضحاً في نتيجة الفوز المهمة التي وضعت الفريق على بعد خطوات من التتويج بلقب البطولة.

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