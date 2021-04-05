10 من 10.. بددت حُلم الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

10 نقاط فقط، حصل عليها حامل لقب دوري الخليج العربي «الشارقة» في 10 مباريات خلال الدور الثاني، باعدت بينه وبين حُلم الاحتفاظ باللقب، ترتب عليها التراجع للمركز الرابع قبل 3 جولات من نهاية المسابقة مع اتساع الفارق إلى 8 نقاط مع المتصدر، علماً أن الشارقة أنهى الدور الأول متصدراً بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بمجموع «32 نقطة»، وهو أفضل رصيد حصل عليه الفريق خلال الدور الأول طوال مشواره في دوري الخليج العربي بما في ذلك الموسم الذي حصل فيه على اللقب، حيث أنهى فيه الدور الأول برصيد 31 نقطة.

النقاط الـ 10، توضح أن الشارقة خسر 20 نقطة بالتمام والكمال في 10 مباريات في وقت لم تتعد خسارته للنقاط في 13 مباراة مجموع الدور الأول، 7 نقاط، ومن مفارقات مشوار الشارقة في الدور الثاني أن الفريق لم يستطع تحقيق الفوز في مباراتين على التوالي واكتفى بالفوز مرتين فقط في الجولتين 14 و20 فيما خسر وتعادل في 8 مباريات مقسمة بالتساوي.

بدأ الشارقة مشوار الدور الثاني بالفوز في ملعبه 3-2 على ضيفه الفجيرة وبعدها بدأ نزيف النقاط بالتعادل مع الوحدة في أبوظبي ثم خسر في ملعبه من العين 1-2 وتعادل خارج ملعبه مع الظفرة 1-1 ثم خسارة ثانية في ملعبه 0-3 من الجزيرة وخسارة ثالثة كانت خارج ملعبه من النصر 1-2 قبل أن يسترد نغمة الفوز في ملعبه على خورفكان 5-1، ولكنه عاد مرة رابعة للخسارة خارج ملعبه من شباب الأهلي ليستمر نزيف النقاط بتعادله مرتين على التوالي، خارج ملعبه مع الوصل 3-3 وفي ملعبه مع بني ياس 1-1.

تعادل منطقي

اقتنع عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة وايسيلا مدرب بني ياس بنتيجة التعادل بين الفريقين من خلال تصريحاتهما بعد المباراة، حيث أكدا صعوبة المباراة وقوتها وندية كل طرف للآخر، من جهته، أوضح العنبري أن الفريقين جاءا لتحقيق الفوز فظهر الحذر بشكل واضح في الناحية الدفاعية، ولم يخف رضاه عن مستوى الفريق الذي وصفه بالجيد، مشيراً إلى أن تركيزه سيكون على رفع المستوى البدني خلال الوقت القصير المتبقي قبل انطلاقة المشاركة في البطولة الآسيوية، ولم يتطرق العنبري بطبيعة الحال لحظوظ الشارقة في المنافسة على لقب الدوري بعد اتساع الفارق مع المتصدر والتراجع للمركز الرابع.

وفي الجانب الآخر، لم يختلف رأي ايسيلا مدرب بني ياس عن العنبري في توصيف المباراة واعترف بأن فريقه فقد جزءاً من تركيزه في الشوط الثاني، كما قلل من الضغوط على فريقه بعد تصدره للجدول في الجولة 22، موضحاً إن الضغوط طبيعية في كرة القدم، ولديه لاعبون شبان يحتاجون للخبرات في مثل هذه المواقف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز