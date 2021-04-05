3 مباريات تُقرب مهدي علي من رقم كوزمين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يقف مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على بعد 3 مباريات فقط، من معادلة إنجاز الروماني أولاريو كوزمين، في تحقيق أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ شباب الأهلي، خلال 23 مباراة في مختلف المسابقات.

ووصل المدرب الوطني مهدي علي، إلى المباراة رقم 20 بدون أي خسارة مع شباب الأهلي في مختلف المسابقات، بعد فوز «فرسان دبي» على الفجيرة 3-2 يوم الجمعة الماضي، في الجولة 23 لدوري الخليج العربي.

وتتضمن مسيرة مهدي الظافرة، 13 مباراة بدون خسارة في دوري الخليج العربي، موزعين بين 5 تعادلات و8 انتصارات، وانتصارين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و4 انتصارات في كأس الخليج العربي، والفوز بمباراة بكأس سوبر الخليج العربي، والتتويج باللقب على حساب الشارقة.

وحقق مهدي خلال فترة عمله منذ منتصف ديسمبر الماضي، في قيادة شباب الأهلي، الكثير من النجاحات، إذ ارتقى الفريق في ترتيب دوري الخليج العربي، إلى المركز الثالث برصيد 43 نقطة، وقلص الفارق مع المتصدر، ليصبح 7 نقاط فقط بينه وبين الجزيرة صاحب المركز الأول.

كما أن مهدي علي، قاد «فرسان دبي» إلى التتويج بكأس سوبر الخليج العربي على حساب الشارقة، وبعدها ضرب موعداً مع النصر في نهائي كأس الخليج العربي، المقرر الجمعة المقبل، وفي نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي لم يحدد موعده.

وستكون مباراة نهائي كأس سوبر الخليج العربي، مفصلية في إمكانية معادلة مهدي لمسيرة «اللا خسارة» مع كوزمين، لأن المطلوب فائز واحد فقط بثاني ألقاب الموسم الجاري، وبالتالي، تتوقف مسيرة مهدي، حال الخسارة.

بينما حال التتويج بالكأس، سيكون أمام مهدي، فرصة ذهبية لمعادلة وتجاوز كوزمين، من خلال مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، والمقررة في ضيافة الهلال في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 14 إلى 30 أبريل الجاري.

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