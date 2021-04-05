منقوش نائباً لرئيس التعاون ورباع أمين السر

المصدر: متابعة – محمد فضل

قام مجلس إدارة نادي التعاون في اجتماعه الأول برئاسة عبدالله الشحي، رئيس المجلس، بتوزيع الحقائب الإدارية على أعضاء المجلس عن طريق التصويت، وتم اختيار عبد العزيز منقوش نائباً لرئيس المجلس، وسعيد رباع أميناً للسر العام، ومريم الطويـل مديراً لإدارة الشؤون الثقافية، وعبدالله مصبح مديراً لإدارة الخدمات المساندة، مديراً للنادي، وطارق سليمان مديراً لإدارة الشؤون المالية، ومحمـد سعيـد مديراً لإدارة الشؤون الرياضية، وعبد الله زيدي أمين السر العام المساعد، وسعيـد عبدالله المهبوبي مسؤول الاتصال المؤسسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز