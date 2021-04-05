«فقاعة طبية» في «الشارقة الآسيوية»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أعلن اتحاد الكرة خضوع فرق المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، التي تستضيفها الشارقة لنظام «الفقاعة الطبية»، وفقاً للبروتوكول الطبي بالدولة، وتقرر تخصيص مبعوثين طبي وإداري لمرافقة بعثة كل نادٍ مشارك في دوري الأبطال، لتوفير كل الدعم لإنجاح المشاركة القارية، جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الكرة، أمس، لتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة «بي بي إس» الطبية، المالكة لمستشفيات برجيل، لتقديم الرعاية والخدمات الطبية لفرق المجموعة الثانية.

وأكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، حرص الاتحاد على إنجاح مشاركات الأندية بدوري الأبطال، سواء بالدولة أو خارجها، وأكد شاجير جعفر المدير التنفيذي لـ«بي بي إس» إجراء فحوصات «كورونا» كل 3 أيام للاعبين والأجهزة الفنية والحكام.

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