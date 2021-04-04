الوحدة.. طموح المشاركة الآسيوية الـ 13

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تحول الوحدة إلى التركيز على مباراة الزوراء العراقي المقررة بعد غدٍ الأربعاء في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد الخسارة المخيّبة التي تعرض لها الفريق على ملعبه أمام اتحاد كلباء في الجولة 23 من دوري الخليج العربي.

ويطمح الوحدة في عبور الزوراء من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة 13 في تاريخه، إذ كان الفريق قد شارك في 12 نسخة في السنوات الماضية بداية من أول مشاركة له في عام 2000 وحتى النسخة الأخيرة التي شهدت اعتذاره عن استكمال مباريات دور المجموعات لظروف قهرية بسبب جائحة كورونا والتي حرمت الفريق من السفر العام الماضي.

وتعد مباراة الزوراء العراقي هي الثالثة التي سيخوض خلالها العنابي مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات بعدما لعب في التصفيات التمهيدية مرتين، الأولى كانت عام 2015 أمام السد القطري ولم ينجح خلالها في التأهل بعد خسارته في المباراة التي أقيمت على ملعبه باستاد آل نهيان بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 4-4.

تأهل

وفي عام 2017 نجح الوحدة في التأهل لدور المجموعات عبر الملحق بعد تخطيه الوحدات الأردني بثلاثية نظيفة في أبوظبي، ولكنه ودع البطولة بعد ذلك من دور المجموعات. وتعد نسخة 2007 الأفضل بالنسبة للوحدة خلال مشاركاته الـ 12 عبر تاريخه في البطولة القارية ووصل خلالها إلى الدور نصف النهائي ولكنه خرج أمام سباهان أصفهان الإيراني بعد الخسارة ذهاباً 1-3 والتعادل في أبوظبي 0-0، وخرج من دور ربع النهائي عام 2004 أمام باختاكور الأوزبكي بالتعادل 1-1 والخسارة خارج أرضه 0-4، فيما تخطى الفريق دور المجموعات في البطولة في مسماها الجديد التي انطلقت 2003 في نسخة العام قبل الماضي 2019 عندما تأهل أولاً عن مجموعته برصيد 13 نقطة، وقاد الفريق حينها مدربه الحالي الهولندي هينك تين كات ولكن الفريق خرج من دور الـ 16 أمام النصر السعودي مع المدرب الإسباني مانويل خيمينيز رغم التعادل في جدة 1-1 إلا أنه خسر في مباراة العودة على ملعبه 2-3.

وسيتعين على الجهاز الفني بقيادة تين كات تجهيز الفريق خصوصاً من الناحية النفسية بعد خسارة اتحاد كلباء والتي تسببت في غضب المدرب الهولندي من اللاعبين نتيجة غياب الروح القتالية وانتقاده افتقاد الفريق للحماس والرغبة وهو ما يسعى لتغييره قبل مواجهة الزوراء المصيرية.

ويتأهل الفائز من مواجهة الوحدة والزوراء إلى المجموعة الخامسة التي تضم بيرسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي الذي يستضيف مباريات المجموعة في الفترة من 14 وحتى 30 أبريل الجاري.

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