الحمرية يجدد عقود الثلاثي البرازيلي بفريق الصالات

المصدر: متابعة – محمد فضل

أعلن نادي الحمرية تجديد عقود ثلاثة لاعبين برازيليين من فئة المقيمين بفريق كرة قدم الصالات للموسم الكروي المقبل 2021-2022، واللاعبون هم أندريسون غوستافو وغابريل دى سوزا وفيتور تيدورو.

وأكد سعيد عبيد المهيري مشرف فريق كرة الصالات بالحمرية حرص إدارة النادي الدائم والمستمر على الحفاظ على ركائز الفريق، وأن التمديد للثلاثي جاء قياساً على المستوى الجيد الذي قدموه في مباريات الموسم إلى جانب امتلاكهم مهارات فنية عالية.

وأشار المهيري إلى أن خطوة تجديد العقود تأتي لإحداث مزيد من الاستقرار الفني وكذلك الحفاظ على مكتسبات فريق كرة قدم الصالات الذي حقق مراكز متقدمة هذا الموسم ومنها الوصول إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، وكذلك احتلاله المركز الخامس في الدوري العام.

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