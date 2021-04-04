استطلاع «البيان» 54 % يرفضون عودة الحكم الأجنبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توافق قرار اتحاد الكرة في اجتماعه الطارئ بتأجيل تطبيق قرار الاستعانة بالحكام الأجانب للمزيد من الدراسة، وإسناد إدارة نهائي كأس الخليج العربي بين النصر وشباب الأهلي إلى طاقم حكام وطني، مع رفض نسبة 54 % من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان»، لوجود الحكم الأجنبي في النهائي، مقابل نسبة 46 %، رحبوا بإسناد إدارة المباراة لطاقم أجنبي.

وأبدى 63 % من المشاركين في التصويت عبر الموقع الإلكتروني لـ «البيان»،و 45 % عبر «تويتر» الصحيفة، رفضهم للحكم الأجنبي، مقابل تأييد نسبة 37 % في موقع «البيان» و55% في «تويتر» لعودته.

وفي حين ظهر الجدل في الشارع الرياضي حول إيجابيات وسلبيات عودة الحكم الأجنبي إلى ملاعبنا في هذا التوقيت، جاء قرار اتحاد الكرة الذي انفرد به «البيان الرياضي» منذ أيام قليلة ليحسم الموقف بتأجيل تطبيق الفكرة وإخضاعها لمزيد من الدراسة.

أكد سالم خليفة الشامسي نجم الوحدة والمنتخب الوطني السابق، رفضه لعودة الحكم الأجنبي إلى ملاعبنا سواء في نهائي كأس الخليج العربي، أو في أي مباراة أو بطولة محلية أخرى، وقال: الكرة الإماراتية ومنذ سنوات طويلة، تعتمد على الحكم المواطن، ونجحت بالوصول إلى العالمية، وظهر علي بوجسيم ومحمد عبد الله، يديران مباريات في كأس العالم، فلماذا تطرح أفكار حول عودة الحكم الأجنبي إلى ملاعبنا؟.

وأضاف: المؤيدون لعودة الحكم الأجنبي، يبررون موقفهم، بكثرة أخطاء الحكام المواطنين، ومن وجهة نظري، لا يوجد ناد بالدولة لم يتضرر من التحكيم، وهناك أخطاء للحكم لأنه بشر.

وأكد الشامسي، أن تأجيل عودة الحكم الأجنبي للمزيد من الدراسة، قرار صائب، وقال: أتمنى أن يكون هناك تطوير أكثر لأطقم التحكيم الوطنية، والوصول لانسجام أعلى بين حكام (VAR)، وحكام الساحة، ولا يكون التدخل إلا في القرارات المؤثرة، ولا أعتقد أن الحكم الأجنبي سيكون أفضل من الحكم الوطني.

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