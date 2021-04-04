«الصقور».. الفارق نقطة على القمة

المصدر: متابعة – محمد فضل

شدد «صقور الإمارات» مطاردة العروبة متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه أمس على دبا الحصن 5 - 1، ووصل إلى 36 نقطة، مقلصاً الفارق مع صاحب القمة إلى نقطة واحدة، سجل الخماسية البرازيلي ديغو داسيلفا «هدفان» ومواطنه سيلفا نيفيس، عبدالله موسى، خليل نصيب من ركلة جزاء، وأحرز لـ«الحصن» محمد الصريدي.

وأبقى دبا الفجيرة آماله بالمنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين بفوزه على الذيد 2 - 0، سجل الهدفين أحمد إبراهيم ومحمد المطروشي، ووصل «النواخذة» إلى النقطة 28، وله مباراة مؤجلة أمام مصفوت.

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