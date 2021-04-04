«فخر أبوظبي».. صدارة الخمسين و«السماوي» يتراجع ثانياً

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، أحمد عيسى

انتزع الجزيرة ثلاث نقاط غالية، بحسمه موقعة الوصل الماراثونية أمس لصالحه بنتيجة 3 - 2، ليستعيد صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بوصوله إلى النقطة 50 مع ختام الجولة 23 للبطولة، تقدم «فخر أبوظبي» بهدف من «نيران صديقة» أحرزه هويجلو نيريس مدافع الوصل بالخطأ في مرمى فريقه، ونجح فابيو دي ليما في إدراك التعادل للوصل في الدقيقة 22، وأعاد علي مبخوت الجزيرة للمقدمة في الدقيقة 32 بهدف تم احتسابه بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR»، وأعاد ليما الوصل لنقطة التعادل «ق 64»، ووضع ميلوس لمسته مسجلاً هدف فوز الجزيرة «ق 69»، فيما ألغى الحكم هدفاً للوصل بالشوط الثاني سجله فيغريدو بحجة التسلل، وتعد خسارة «الإمبراطور»، الأولى بعد 12 مباراة متتالية حفلت بالنتائج الإيجابية، وتجمد الفريق عند 34 نقطة.

وفي المقابل فقد بني ياس القمة متراجعاً إلى المركز الثاني «49 نقطة» بتعادله أمام الشارقة 1-1 بإستاد الشارقة، ونجح بيدرو في ترجمة أفضلية «السماوي» في الشوط الأول مسجلاً هدفاً من ركلة جزاء «ق 22»،احتسبها الحكم بعد عرقلة اللاعب داخل المنطقة، وأدرك لوكاس التعادل للشارقة «ق 40»، واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، وألغى الحكم هدفاً للشارقة في الثواني الأخيرة من المباراة بحجة التسلل، وبهذه النتيجة وصل الشارقة إلى النقطة 42 بالمركز الرابع.

وأنعش عجمان آماله في البقاء بفوز صعب على مضيفه خورفكان 3 - 2، ليصل إلى النقطة 14، وأحرز ثلاثية «البرتقالي» تراولي وأنطونيو وليوناردو في الدقائق 2، 19، 50، ولخورفكان برونو لاماس من ركلة جزاء «ق 28»، والبديل يوسف العامري «ق 80».

ولعب «أبناء الخور» بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 10 بعد طرد البرازيلي رامون لوبيز إثر العودة لتقنية الفيديو «VAR» وثبوت اعتدائه على مدافع عجمان إيمانويل من دون كرة.

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