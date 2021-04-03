تعادل الشارقة وبني ياس يهدي الجزيرة الصدارة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

تعادل فريقا الشارقة وبني ياس 1-1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الشارقة ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، ليتراجع بني ياس للمركز الثاني برصيد 49 نقطة فيما للشارقة 42 نقطة في المركز الرابع وقفز الجزيرة للمركز الأول برصيد 50 نقطة بفضل هذه النتيجة، قدم الفريقان مباراة مثيرة خلال الشوطين.

وبادر بني ياس بالتسجيل ثم عادل الشارقة، تقاسم الفريقان الشوط الأول، وتفوق بني ياس في نصفه الأول وتهيأت له فرصة مبكرة للتسجيل ضاعت من جيمينيز قبل أن ينجح بيدرو في ترجمة أفضلية فريقه لفرصة ثمينة من مجهود فردي رائع اخترق فيه دفاع الشارقة ثم تعرض للعرقلة داخل الصندوق، احتسبها الحكم الدولي محمد عبد الله ركلة جزاء تصدى لها بيدرو نفسه مسجلاً هدف السبق "ق 22".

وتغير الحال بعد الهدف في فريق الشارقة حيث تحسن أداء الفريق الهجومي وضاعت له فرصة التعديل من رأسية كايو لوكاس "30" التي ارتدت من القائم واستمر الشارقة في ضغطه حتى نجح لوكاس في تسجيل هدف التعادل "ق 40" بتسديدة قوية على يمين الحارس فهد الضنحاني، وعاد بني ياس للرد بعدة محاولات كان أخطرها رأسية فواز عوانة التي ارتدت من العارضة في آخر دقيقة للشوط الأول.

الشوط الثاني، لم تقل اثارته عن سابقه وكانت الهجمات أخطر وأكثر تأثيراً من جانب فريق الشارقة تصدى لها ببراعة الحارس فهد الضنحاني، أبرزها في الدقيقة 75 تسديدة من ايغور كورونادو ارتدت من مقص المرمى أعادها للمرمى كايو وصدها الضنحاني ببراعة وكاد الشارقة أن يخطف هدف الفوز في آخر الثواني ولكن تم إلغاء الهدف بسبب وجود لوان بيريرا في موقع تسلل لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

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